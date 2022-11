Meulens vindt Koninkrijksteam sterker dan in 2017, toen het vierde werd op World Baseball Classic

WILLEMSTAD – Het Nederlands honkbalteam was afgelopen week op trainingskamp op Curaçao. Met wereldsterren uit de Major League Baseball én talent uit de Nederlandse Hoofdklasse zet het team van Hensley Meulens de eerste stappen in de voorbereiding op de World Baseball Classic van maart 2023.

De Telegraaf sprak uitgebreid met Meulens over het aankomende toernooi, thuiskomen op Curaçao en zijn enerverende seizoen bij de New York Yankees. Daar was hij afgelopen seizoen assisstant hitting coach, een baan die hij komend seizoen inruilt voor de rol van hitting coach bij Colorado Rockies.

De Curaçao Baseball Week staat normaal gesproken bol van de clinics en maatschappelijke activiteiten, waarvoor naast Meulens ook de toppers uit de MLB met roots op het eiland maar al te graag even terugkeren, maar ook op zonnig Curaçao kan het weer weleens parten spelen, waardoor tot grote spijt van Meulens zijn geliefde Baseball Week slechts in uitgeklede vorm heeft kunnen plaatsvinden.

Toch zegt hij tegen de Telegraaf trots te zijn dat hij op de dag dat het wél kon de lokale jeugd, samen met onder meer Didi Gregorius, een onvergetelijke dag mocht bezorgen. „Ik ben hier al 30 jaar bezig met het geven van clinics. Deze week heeft hier een grote maatschappelijke functie. Niet alleen door kinderen aan het honkballen te krijgen, maar vooral ook voor al die vrijwilligers zie zich week in week uit keihard inzetten om dat mogelijk te maken”, aldus Meulens tegen verslaggever Daan ten Berge van de Telegraaf.

Voor Meulens en zijn spelers verschuift de focus langzamerhand richting World Baseball Classic, die voor Nederland in maart volgend jaar van start gaat in Taiwan. De verwachtingen voor het toernooi zijn torenhoog, want tijdens de vorige editie in 2017 verbaasde Team Kingdom of the Netherlands vriend en vijand door achter de Verenigde Staten, Puerto Rico en Japan als vierde te eindigen.

Bijzonder toernooi

De WBC, met Taiwan, Japan en de Verenigde Staten verdeeld over drie speellocaties, is bijzonder omdat het een van de weinige grote toernooien is waar Major League-sterren voor hun landenteams uitkomen. Andere toernooien, zoals de Olympische Spelen, clashen met het MLB-seizoen. De Classic vindt echter plaats voor aanvang van het nieuwe honkbalseizoen in de Verenigde Staten en Canada.

De planning richting het toernooi is inmiddels in de steigers gezet. “Dit is feitelijk de start van de voorbereiding. Het is zo maart. Iedereen is nu op Curaçao, maar gaat straks na een lang seizoen terug naar huis. Half februari komen we weer samen voor een tiendaagse en daarna vertrekken we al snel naar Taiwan. Het is dus goed om iedereen even aan het werk te zien. Vooral de talentvolle jongens die zich straks moeten gaan optrekken aan de spelers uit de majors”, zegt Meulens tegen de Telegraaf.

Beter

De bondscoach kijkt met ambitie vooruit, maar beseft dat het niet makkelijk zal worden de prestatie van 2017 te evenaren. “Er zit komend jaar in iedere groep een extra land. Bij ons is Panama erbij gekomen en die hebben een selectie vol met Major League-spelers. Dus het wordt moeilijker, zo eerlijk moeten we zijn”, legt hij uit.

Zelf moet hij het met negen Major Leaguers doen, maar met onder anderen Kenley Jansen, Jonathan Shoop, Jurrickson Profar, Ozzie Albies, Didi Gregorius en Xander Bogaerts hoopt Meulens niet de minste spelers tot zijn beschikking te hebben. Ook Josh en Richie Palacios nemen deel aan het toernooi in maart, zo is de verwachting.

De beide broers, geboren in Brooklyn en spelend voor Washington Nationals en Cleveland Guardians, hebben een Curaçaose moeder en zijn dus beschikbaar voor Team Kingdom of the Netherlands.

De basis van zijn selectie is dan ook sterk, besluit Meulens in de special van de Telegraaf. „De meeste landen hebben absoluut meer spelers uit de Majors, maar ik beschik over veelal dezelfde jongens als in 2017. Rick van den Hurk is afgezwaaid, maar de rest is er in principe gewoon weer bij.” Meulens denkt dat zijn team wellicht beter is als in 2017. “Er is gewoon veel talent, dus we gaan er heen om te winnen.”