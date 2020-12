1 Delen

New York – Hensley Meulens komt in 2021 niet terug als de bankcoach van de New York Mets. Het is de eerste wijziging van het team na de komst van frontoffice manager Luis Rojas. Die zei dat hij veel respect had voor Bam Bam en alles wat hij heeft gedaan voor de Mets.

Meulens is 53 is al sinds zijn 17e profspeler, waarvan vijf seizoenen in de majors bij de Yankees. Meulens zou genoeg aanbiedingen op zak hebben om ergens anders aan de slag te gaan.

Lees ook: