Mexico wint negende Gold Cup met winnende goal van Feyenoord-spits Giménez

Het Mexicaanse voetbalelftal heeft voor de negende keer de Gold Cup gewonnen, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben. In een spannende finale tegen Panama was de 22-jarige spits Santiago Giménez van Feyenoord de held van Mexico. Hij kwam in de 85e minuut het veld in en scoorde drie minuten later het enige doelpunt van de wedstrijd, waarmee hij Mexico de overwinning bezorgde.

Mexico was al recordhouder met acht overwinningen in de Gold Cup en heeft nu de recordreeks verder uitgebreid. Het land heeft het toernooi eerder gewonnen in 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015 en 2019.

Naast Santiago Giménez deelden ook twee spelers van Ajax, Edson Álvarez en Jorge Sánchez, in de vreugde van het Mexicaanse team. Ze stonden in de basisopstelling en speelden de hele finale mee.

Giménez kreeg geen basisplaats, aangezien Henri Martin de positie in de aanval op zich nam. Martin slaagde er echter niet in om te scoren in de snelle en fysieke wedstrijd. Giménez werd ingebracht in de hoop een late goal te forceren, en dat deed hij.

In de 88e minuut ontving hij de bal van Orbelin Pineda en begon hij aan een indrukwekkende rush vanaf het middenveld richting het Panamese doel. Met een scherp linksschot schoot hij de bal in de rechterhoek en bezorgde hij Mexico de overwinning.