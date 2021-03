MFK en PNP op voorsprong in peiling

WILLEMSTAD – MFK en PNP staan op voorsprong in de peiling van het Kenniscentrum en het UDC. De peiling, in opdracht van het Antilliaans Dagblad en de Extra, laat verder zien dat PAR en MAN flink onderuit gaan.

Uit de peiling blijkt dat 81 procent van de ondervraagden van plan is te gaan stemmen, aankomende vrijdag. Dat is een hoger percentage dan normaal in dit soort onderzoek. Van de nieuwe partijen zouden, zo blijkt uit de peiling, alleen Un Kambio Pa Korsou en Kòrsou Esun Miho doordringen in de Staten.