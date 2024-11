Politiek MFK geeft vandaag duidelijkheid over coalitiepositie Redactie 12-11-2024 - 2 minuten leestijd

Foto Extra

WILLEMSTAD – De politieke partij MFK komt vandaag met een officiële verklaring over haar positie in de huidige coalitie, na de arrestatie en aanhouding van Martines, een van haar coalitiepartners. Die wordt verdacht van drugshandel en witwassen.

Gisteravond kwam de partij bijeen om de situatie te bespreken. Hoewel de leider van MFK en tevens premier, Gilmar ‘Pik’ Pisas, geen gedetailleerde verklaring gaf over de standpunten, bevestigde hij in een interview met ochtendkrant Èxtra dat de partij samen is gekomen om de politieke situatie rondom de aanhouding van Lo Martines te bespreken. Volgens Pisas verliep de discussie goed, en hij heeft vandaag een taak gekregen om verder uit te werken. Deze informatie wordt vandaag naar buiten gebracht, zodat het publiek volledig op de hoogte is.

Pisas benadrukte dat overleg met de andere coalitieleden essentieel is voordat MFK zijn definitieve standpunt kenbaar maakt. Voor wat betreft de twee kandidaten die in beeld zijn voor de functie van minister, meldde Pisas dat het proces ver is gevorderd, maar dat verdere ontwikkelingen nog wachten op de afhandeling van andere problemen.

Volgens informatie van Èxtra, is de screening van de ministerskandidaten bijna afgerond en ligt het proces binnenkort bij de gouverneur. Ook werd begrepen dat de leden van MFK de partijleiding een duidelijk mandaat hebben gegeven: allereerst om de coalitie voort te zetten, maar niet onder de voorwaarde dat Lo Martines zijn positie behoudt. Mocht hij zijn zetel afstaan, dan zou Anthony Godett de zetel kunnen overnemen en de coalitie behouden blijven.

Maar de MFK-directie lijkt de beslissing van coalitiepartner KEM af te wachten, evenals de acht dagen detentieverlening van Lo Martines, om te zien of die weer verlengd wordt. Verwacht wordt dat tegen donderdag een beslissing over de eventuele verlenging wordt genomen, waarna MFK zijn volgende stappen zal bepalen.

114

- tekst gaat verder onder de advertentie -