Politiek MFK onderzoekt uitbreiding coalitie terwijl Martines' detentie voortduurt

WILLEMSTAD – Terwijl er deze week cruciale ontwikkelingen worden verwacht rondom de detentie van KEM-leider Michelangelo ‘Lo’ Martines, is de partij MFK actief bezig met opties voor een uitbreiding van de huidige coalitie. Het idee om het parlement vroegtijdig te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven, lijkt voor de huidige coalitiepartijen MFK, KEM en de onafhankelijke parlementariër Zita Jesus-Leito geen prioriteit, zo blijkt uit gesprekken met prominenten binnen deze partijen, zo schrijft de Èxtra.

De situatie van het Pisas II-kabinet is onduidelijk, mede doordat de verwachte duidelijkheid rond de positie van KEM en Martines, beloofd voor maandag 11 november, uitbleef. Advocaat Eldon Sulvaran heeft een verzoek ingediend bij de rechtbank om Martines’ detentie te schorsen, en een beslissing hierover werd gisteren in de ochtend verwacht. KEM hield maandagavond een bijeenkomst, hoewel deze geen concrete nieuwe ontwikkelingen opleverde.

Momenteel wachten de coalitiepartners op ofwel een verlenging of schorsing van de detentie van Martines. De vraag staat centraal of Martines bereid is om zijn parlementaire zetel en partijleiderschap neer te leggen, zodat een andere KEM-kandidaat hem in het parlement kan vervangen. Vorige week maakte premier Pisas duidelijk dat Martines ook zijn positie als politiek leider van KEM zou moeten opgeven.

Dinsdag vond er opnieuw overleg plaats binnen MFK, waarbij ook KEM en Jesus-Leito werden bijgepraat over de situatie. De consensus binnen MFK is dat de onzekere situatie rondom Martines niet onbeperkt kan voortduren. MFK geeft KEM echter nog enige ruimte om een oplossing te vinden, waarbij een vervanger voor Martines in het parlement wordt aangesteld.

Anthony Godett, fractiemedewerker van KEM, verklaart dat het begrijpelijk is dat MFK en Jesus-Leito duidelijkheid willen, maar benadrukt dat ook KEM de ontwikkelingen in de strafzaak van Martines afwacht. Het is voor KEM van belang dat Martines zo snel mogelijk zijn vrijheid terugwint.

Coalitie-uitbreiding

De uitbreiding van de coalitie is een anticipatie op de mogelijkheid dat Martines voor een langere periode in voorarrest blijft. Martines mag vanwege beperkingen geen contact hebben met anderen, waardoor het proces van zijn terugtreden als parlementslid mogelijk langdurig wordt.

Andere politieke partijen zijn inmiddels op de hoogte van de plannen voor een bredere coalitie, en tijdens de bijeenkomst van de Centrale Commissie van het parlement vroeg MAN-fractieleider Giselle Mc William maandagavond hoe de voorzitter van het parlement, Charetti America-Francisca, de huidige situatie in het parlement aanpakt, nu het kabinet-Pisas geen volledige steun binnen de coalitie heeft.

