MFK wil ongedocumenteerden laten meedoen in de samenleving

WILLEMSTAD – Het is volgens Ramon Yung van regeringspartij MFK noodzakelijk om alle ongedocumenteerden op Curaçao te registreren, zodat de autoriteiten weten waar ze zijn en hen kan ondersteunen.

Yung wijst erop dat vooral jongeren recht hebben op onderwijs, maar na het afronden van hun studie geen diploma kunnen behalen omdat ze ongedocumenteerd zijn.

Ze kunnen ook niet aan de slag in het reguliere arbeidsproces. Als gevolg hiervan werken deze jongeren in de informele sector en dragen ze volgens Yung niet bij aan de staatskas of lopen ze zelfs het risico om in de criminaliteit te belanden.

Verblijfsstatus

Een deel van de oplossing is het regelen van een legale verblijfsstatus voor alle ongedocumenteerden, zodat ze legaal aan het werk kunnen. “Door alle ongedocumenteerden te registreren, kunnen we precies zien hoeveel mensen het betreft, wat hun leefomstandigheden zijn en hoe we met deze situatie kunnen omgaan”, aldus Yung.

Het toekennen van een legale status aan ongedocumenteerden kan volgens Yung positief uitpakken, omdat ze dan binnen het reguliere circuit kunnen werken en bijdragen aan de staatskas. Of dit haalbaar is, is nog niet duidelijk volgens het MFK-parlementslid.