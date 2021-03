MFK wil op Curaçao regeren met PNP

Gilmar ‘Pik’ Pisas bedankt de kiezer

MFK wil de komende vier jaar regeren met PNP. Dat zei partijleider Gilmar ‘Pik’ Pisas in zijn overwinningsspeech vannacht. Zijn partij behaalde negen zetels, vijf op basis van de hele kiesdeler, vier op basis van restzetels. De Nationalen onder leiding van Ruthmilda Larmoeni zijn terug van weggeweest in de Staten met vier zetels. Samen zou deze coalitie kunnen steunen op dertien van de 21 zetels.

De coalitie van PAR en MAN is met deze uitslag flink afgestraft en bijna gehalveerd. Hadden deze partijen samen nog 11 zetels in de Staten, nu zijn het er maar zes. De uitslag moet pijnlijk zijn voor MAN-partijleider Steven Martina, die aaste op het premierschap. Zijn partij verloor drie van de vijf zetels en moet nu verder met twee.

De voormalige coalitiepartij PIN van Suzy Camelia-Römer slaagde er niet in een zetel te halen. Die ging wel

naar haar voormalige partijgenoot, Rennox Calmes. Die verliet de partij PIN om als onafhankelijk Statenlid verder te gaan en richtte een nieuwe partij op, Trabou pa Kòrsou. Een andere nieuwkomer met één zetel is de partij KEM.

De uitslag van deze verkiezingen betekenen het einde van Kòrsou di Nos Tur van Amparo dos Santos, Movementu Progresivo van Marilyn Moses en Pueblo Soberano. Die partij is acht jaar na de moord op haar partijleider Helmin Wiels – destijds nog grootste partij op het eiland – uit het parlement verdwenen

COHO

Met het wegsturen van de huidige PAR/MAN-regering heeft de kiezer niet alleen de coalitie willen afstraffen, maar wellicht ook een signaal willen geven naar Nederland en de coronasteun van Den Haag. COHO, het Caribische orgaan voor hervorming en ontwikkeling, dat door Nederland is bedacht om Curaçao op termijn weerbaar te maken tegen economische rampspoed als gevolg van Corona, zal wat de MFK betreft opnieuw besproken moeten worden. De partij ziet deze steun als een inmenging in de autonomie van Curaçao.

MFK heeft tijdens haar verkiezingscampagne duidelijk gemaakt dat het opnieuw om de tafel wil met Nederland, heronderhandelen dus van het akkoord dat Rhuggenaath sloot. De kans dat dat gaat gebeuren is klein. Nederland heeft ook in de onderhandeling met Rhuggenaath nauwelijks toegegeven en zegt dat ook niet van plan te zien nu het hele programma vervat is een consensus-Rijkswet en wacht op de goedkeuring van de Tweede Kamer.

Staatkundige verhoudingen

De partij KUMUN dat inzette op een nieuwe staatkundige verhouding met Nederland kreeg de kous op de kop. De one-issue partij behaalde geen enkele zetel. Een andere invulling van de staatkundige verhoudingen stonden kennelijk niet op het prioriteitenlijstje van de kiezer.

Den Haag zal niet blij zijn met deze uitslag. MFK heeft met de veroordeelde Gerit Schotte een vervelende geschiedenis met Nederland. De ex-premier is weliswaar van het toneel verdwenen, maar echte liefde voelt de MFK nog steeds niet voor het moederland.

Maar meer nog dan dat, krijgt Curaçao, zoals gezegd, een regering die wil heronderhandelen met Nederland over het steunpakket. En dat zal de verhoudingen de komende tijd onder druk zetten.

