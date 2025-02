Verkiezingen 2025 Miho Kòrsou en Kousa Promé halen kiesdrempel voor Verkiezingen Maarten Schakel 02-02-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Movementu Kousa Promé van Giselle Rosalia en de nieuwe partij Miho Kòrsou van ondernemer Gilbert Ricardo hebben bij de voorverkiezingen de kiesdrempel van 848 stemmen gehaald. Van de acht partijen die nu niet in het parlement zitten, mogen zij op 21 maart ook meedoen aan de Statenverkiezingen.

Miho Kòrsou behaalde de meeste stemmen bij de twaalf stemlocaties: 1522. Nadat de stemmen geteld waren bij tien van de twaalf stemlokalen waren zij al zeker van het halen van de kiesdrempel. Lijsttrekker Gilbert Ricardo was de afgelopen maanden al te zien op een aantal reclameborden langs de weg. Daarbij stond initieel de naam van zijn partij bewust niet vermeld. Zo omzeilde hij de spelregels voor politieke campagnes. Officieel mogen sinds afgelopen week politieke partijen pas hun vlaggen ophangen aan straatlantaarns.

Kousa Promé wist zich pas verzekerd van verkiezingsdeelname toen de stemmen van het laatste stemlokaal binnenkwamen: de 250 stemmen bij Maris Stella VSBO in Montaña zorgden dat Kousa Promé op 1006 stemmen komt. Het stemlokaal in Montaña is dichtbij Sint Joris, de thuiswijk van lijsttrekker Giselle Rosalia. Zij is daar actief op diverse fronten, onder andere tegen de rookoverlast van de illegale vuilverbrandingen bij Dam Pretu.

De partij Union i Progreso (UP) komt met een totaal van 720 enkel 128 stemmen te kort voor verkiezingsdeelname. Lijsttrekker Elvis de Andrade loopt met zijn partij wéér verkiezingsdeelname mis. Ook de andere partijen haalden de kiesdrempel niet.

Zes plus twee

De zes partijen die momenteel met een zetel vertegenwoordigd zijn in de Staten, mogen sowieso meedoen aan de Statenverkiezingen op 21 maart. Zij hoefden niet deel te nemen aan de voorverkiezingen. Het gaat om MFK, PAR, MAN/PIN, Trabou Pa Korsou, PNP en KEM.

Bij die zes partijen voegen zich nu dus Miho Korsou en Kousa Promé, hetgeen het totaal aantal partijen bij de aankomende verkiezingen op acht brengt.

Minder partijen = minder restzetels

Acht partijen is substantieel minder dan het recordaantal van 15 partijen waarop bij de verkiezingen in 2021 gestemd kon worden. Negen van die 15 partijen haalden toen niet genoeg stemmen voor een zetel. Daardoor waren er relatief veel restzetels te verdelen, hetgeen doorgaans in het voordeel is van de grootste partij. Zo haalde MFK in 2021 5 zetels + 4 restzetels = 9 zetels in totaal. Met een lager aantal deelnemende partijen, lijkt een herhaling van zo’n groot aantal restzetels niet waarschijnlijk. Partijen moeten het dus meer op eigen kracht doen. Voor wie dat voordelig is en voor wie nadelig, zal blijken op 21 maart.