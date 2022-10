Mijn land, mijn trots is nieuw embleem van Curaçao

WILLEMSTAD – Curaçao heeft een nieuw nationaal embleem: Mi Pais, Mi Orguyo. Mijn land, mijn trots. Het embleem is ontworpen door grafisch vormgever Andresetti Monart die aan het Grafisch Lyceum in Utrecht afgestudeerd is.

Het nieuwe embleem is het resultaat van een wedstrijd die door de regering Pisas was georganiseerd en waarin uiteindelijk meer dan tweehonderd deelnemers meededen.

Het nieuwe embleem vervangt het oude dat sinds 1964 dienst deed en toen het zegel van de West-Indische compagnie verving dat tot dat jaar dienst deed als nationaal embleem of schild.