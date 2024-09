Sport Mike Tyson ziet Keanu Irausquin titel veroveren Dick Drayer 15-09-2024 - 2 minuten leestijd

NEW YORK – De Curaçaose MMA-vechter Keanu Irausquin heeft vrijdag 13 september zijn ongeslagen status in 2024 behouden door de Bantamgewicht titel te veroveren tijdens Cage Wars MMA #67. In een uitverkochte zaal, onder het toeziend oog van bokslegende Mike Tyson, versloeg Irausquin de lokale favoriet Chris Hidley.

De 26-jarige Irausquin, die traint bij IMMARTIAL – Athlete Centre op Curaçao, kwam goed voorbereid aan de start. Na succesvol het streefgewicht van 135 pond te hebben bereikt, stapte hij vol vertrouwen de kooi in. Zijn coach, Gideon Jonker, benadrukte dat het behalen van het gewicht een belangrijke eerste overwinning was voor Irausquin: “Hij had nog niet eerder op dit gewicht gevochten, dus dat was zijn eerste strijd.”

Spannend

Het gevecht begon spannend. Hidley zette Irausquin onder druk met zijn onorthodoxe stijl, maar Irausquin hield zijn kalmte en scoorde met een cruciale takedown in de eerste ronde. In de tweede ronde toonde Irausquin zijn superioriteit door Hidley naar de grond te brengen en hem in een Triangle-choke te dwingen, wat uiteindelijk leidde tot een overgave van zijn tegenstander. “Hij tikte eerst af, maar de scheidsrechter liet het doorgaan. Kort daarna ging hij weer knock-out en stopte de scheidsrechter het gevecht,” aldus de nieuwe kampioen.

Irausquin was zichtbaar opgetogen na zijn overwinning. “Wat een geweldig gevoel, en dan ook nog onder het oog van Iron Mike Tyson. De steun van familie, vrienden en de gym op Curaçao heeft me enorm geholpen,” zei hij na afloop.

Coaches David Hawker en Gideon Jonker waren tevreden met de uitvoering van hun gameplan, hoewel ze erkenden dat Hidley meer tegenstand bood dan verwacht. “Dit zijn waardevolle leermomenten voor de toekomst,” aldus Jonker.

Irausquin kijkt nu vooruit naar zijn volgende uitdaging. Op 2 november staat hij in de ring tijdens de HONOR Fight League op Curaçao, en in december hoopt hij deel te nemen aan het Wereldkampioenschap Amateur Mixed Martial Arts in Jakarta. Om dit te realiseren, is het team op zoek naar sponsors. Irausquin hoopt dat deze overwinning nieuwe mogelijkheden opent: “Hopelijk draagt dit resultaat bij aan meer kansen voor deelname in het buitenland, waaronder het WK in Jakarta.”

