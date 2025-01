Algemeen Miles Mercera nieuwe CEO van CINEX Maarten Schakel 06-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Miles Mercera wordt de nieuwe CEO van CINEX, de Curaçao Investment & Export Promotion Agency. Dat laten CINEX en Mercera weten via hun online kanalen. Hij volgt Jeanette Bonet op, die de functie tijdelijk invulde.

Mercera heeft een lange carrière in het toerisme en de gastvrijheid. Zo was hij tot voor kort voorheen CEO van de Tourism Corporation Bonaire.

Minister van Economische Ontwikkeling, Charles Cooper, is positief over de aanstelling. “CINEX is cruciaal voor onze strategie om de economie te diversifiëren en te versterken. Met de komst van Mercera verwacht ik grote vooruitgang in onze economische sectoren. Zijn expertise en leiderschap zijn onmisbaar om onze doelen te bereiken,” aldus Cooper.

De Raad van Toezicht van CINEX benadrukt dat de selectie van Mercera zorgvuldig is verlopen. “Na een grondig proces, begeleid door Deloitte en onder toezicht van SBTNO, zijn we verheugd over de benoeming van Miles Mercera. Zijn innovatieve ideeën en visie geven ons vertrouwen in de toekomst. Onder zijn leiding willen we CINEX verder positioneren als een vooruitstrevende organisatie die duurzame economische groei stimuleert.”

Mercera zelf kijkt uit naar zijn nieuwe rol. “Ik ben enthousiast om bij CINEX aan de slag te gaan en bij te dragen aan de economische ontwikkeling van Curaçao. Mijn focus ligt op het versterken van CINEX als toekomstgerichte organisatie en het investeren in sectoren zoals de digitale economie, AI, creatieve economie, duurzame energie, en toerisme. Daarnaast blijven we de Nationale Exportstrategie ondersteunen in samenwerking met het Ministerie van Economische Ontwikkeling.”

CINEX

CINEX, de Curaçao Investment & Export Promotion Agency, helpt bedrijven en investeerders die geïnteresseerd zijn in Curaçao. Ze promoten het eiland als een aantrekkelijke plek voor investeringen en ondersteunen lokale bedrijven bij het exporteren van hun producten naar andere landen. CINEX geeft advies, helpt bij het vinden van partners en biedt informatie over zakelijke kansen op Curaçao. Ze richten zich op het stimuleren van de economie door nieuwe investeringen aan te trekken en de export te vergroten.