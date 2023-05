Milicien Curaçaose militie veroordeeld voor veroorzaken ongeluk onder invloed van alcohol

WILLEMSTAD – Oneil W., een 24-jarige Curaçaose milicien, is veroordeeld door de rechter na een ongeluk met zijn motor. Hij reed onder invloed van alcohol. Oneil had zijn rijbewijs pas twee maanden voor het ongeluk gekregen.

Oneil was van een feestje gekomen waar hij drie ‘vodka pineapples’ had gedronken. Op de terugweg crashte hij met zijn motor tegen een auto. Hij raakte gewond en in het ziekenhuis bleek dat hij te veel had gedronken. Oneil, die zegt normaal gesproken geen drinker te zijn, belooft dat dit niet meer zal gebeuren.

In de rechtszaak was de officier van Justitie duidelijk: Oneil had vijf keer meer alcohol in zijn bloed dan is toegestaan. Dit is volgens het OM levensgevaarlijk, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor anderen. De eis was dan ook flink: een boete van 300 gulden en een maand niet rijden.

Oneil’s advocaat probeerde de straf nog te verminderen. Ze wees erop dat Oneil een jonge student en vader is, die enorm spijt heeft van wat hij heeft gedaan. Maar de rechter was onverbiddelijk.

Oneil moet een boete van 300 gulden betalen, in drie termijnen, en mag vier maanden niet rijden, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.