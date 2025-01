Nieuws Curaçao Militair dood aangetroffen op marinebasis Parera Maarten Schakel 06-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op Marinebasis Parera op Curaçao is een militair van de Koninklijke Landmacht overleden. Dat laat defensie weten in een korte verklaring. Het slachtoffer is vanmorgen gevonden op de legeringskamer van de kazerne.

Zijn familie is inmiddels geïnformeerd. De militair van 11 Luchtmobiele Brigade maakte deel uit van de zogenoemde Compagnie in de West.

De Koninklijke Marechaussee doet op dit moment onderzoek naar de doodsoorzaak. Gedurende het onderzoek worden er door defensie geen uitspraken gedaan over het sterfgeval.

Legeringskamer

Binnen defensie verwijst een legeringskamer naar een faciliteit waar militairen ondergebracht worden, vaak voor een korte of middelange termijn. Deze kamers maken deel uit van een grotere militaire accommodatie, zoals een kazerne of basis, en dienen als slaap- en leefruimte voor soldaten.

11 Luchtmobiele Brigade

De 11 Luchtmobiele Brigade van de Nederlandse krijgsmacht telt ongeveer 4.500 militairen. Deze brigade is gespecialiseerd in snelle inzetbaarheid en luchtmobiele operaties, waarbij troepen via helikopters snel naar moeilijk bereikbare gebieden kunnen worden vervoerd.

De brigade bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder infanterie, ondersteunende eenheden zoals genie, logistiek, en medische teams, evenals een staf die de operaties coördineert.