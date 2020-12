Militair veroordeeld voor dronken achter het stuur

28 Gedeeld

Willemstad – Een 21-jarige militair van de Curaçaose Militie is gisteren veroordeeld tot 1540 gulden boete voor drie strafbare feiten.

Na een feestje op de kazerne stapte hij in zijn auto, maar werd bij de poort tegengehouden door de marechaussee met bijna twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

Ook had hij geen rijbewijs en was de autobelasting niet betaald. De zaak kwam voor omdat de man na drie herinneringen nog steeds niet had betaald.

Hij was al twee keer eerder gepakt voor het ontbreken van zijn rijbewijs.

