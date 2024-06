Buitenland Militaire Couppoging afgeslagen in Bolivia Redactie 27-06-2024 - 1 minuten leestijd

LA PAZ – President Luis Arce van Bolivia heeft opgeroepen tot mobilisatie tegen wat hij beschrijft als een ‘staatsgreep’. Zwaarbewapende militairen en pantservoertuigen verzamelden zich bij het presidentiële paleis in La Paz, waarbij een voertuig zelfs de ingang van het paleis ramde. Maar de militairen zijn kort na de bestorming alweer vertrokken, na de benoeming van nieuwe militaire leiders door President Arce.

De president bevond zich in Casa Grande, een bijgebouw naast het paleis, toen hij de natie toesprak en eiste dat de troepen gedemobiliseerd werden. Deze oproep volgde nadat generaal Juan José Zúñiga en andere topmilitairen hun ongenoegen uitten over de huidige staat van het land.

Internationaal is de coup sterk veroordeeld. De president van Honduras, Xiomara Castro, heeft de leden van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) opgeroepen de coup te veroordelen. De Europese Unie en de Spaanse premier Pedro Sánchez hebben ook hun bezorgdheid en kritiek geuit over de poging tot ondermijning van de democratie in Bolivia.

Na een korte periode van spanning en onzekerheid hebben de militairen het paleis verlaten en de controle over het plein is overgenomen door de politie. Generaal Zúñiga is gearresteerd en zal strafrechtelijk vervolgd worden. De hoogste rechtbank van Bolivia heeft de acties van Zúñiga veroordeeld en ziet het als een directe aanval op de democratische stabiliteit van het land.