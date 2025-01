Defensie Militaire oefening van start op Curaçao Dick Drayer 21-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Ruim 120 militairen van Defensie en dertig voertuigen nemen deel aan de militaire oefening ‘Caribbean Djokja’, die plaatsvindt van 22 tot 31 januari op Curaçao. Tijdens de oefening trainen de troepen, afkomstig van de 13 Delta Compagnie van de Compagnie in de West, verspreid over het eiland in uitdagende omstandigheden. Dit stelt hen in staat om gevechtstechnieken te verbeteren, nieuwe technologieën toe te passen en de samenwerking binnen de eenheid te optimaliseren.

De oefening is opgedeeld in twee delen: een Field Training Exercise en een Live Fire Exercise. Deze worden uitgevoerd op verschillende locaties, waaronder de Hato-vlakte, Fuikbaai, Koraal Tabak, St. Cruz en Wacao. Het warme klimaat en de variatie in landschappen op Curaçao bieden een ideaal trainingsgebied om militairen voor te bereiden op complexe missies. Door te opereren in onbekend terrein leren zij snel schakelen en effectiever samenwerken.

De militairen verplaatsen zich tussen de locaties met voertuigen en overnachten op strategisch gekozen plekken. De eenheid die aan de oefening deelneemt, is sinds november 2024 gestationeerd op Curaçao en roteert iedere vier maanden. Dit soort intensieve oefeningen speelt een cruciale rol in het vermogen van Defensie om flexibel en efficiënt op te treden in diverse omstandigheden.