Militaire oefening wekt onrust op Curaçao' Dick Drayer 24-01-2025

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – De aanwezigheid van Nederlandse militairen op straat heeft tot consternatie geleid onder inwoners, vooral na hun zichtbare aanwezigheid in de straten van Otrobanda. Sinds enkele weken trainen ruim 120 militairen van Defensie op het eiland in het kader van de oefening ‘Caribbean Djokja’. De communicatie daarover heeft niet iedereen bereikt en leidde tot speculatie en zorgen bij de lokale bevolking.

Op dinsdag werden militairen opnieuw gesignaleerd in de wijk Otrobanda, wat volgens de Èxtra bij veel bewoners vragen opriep. Sommigen sloegen alarm vanwege een gebrek aan duidelijkheid over de reden van hun aanwezigheid. Sinds hun aankomst twee weken geleden voeren de militairen zowel oefeningen op land als op zee uit, waarbij Curaçao is gekozen vanwege het gunstige klimaat en de diverse trainingsmogelijkheden die het eiland biedt.

Caribbean Djokja

De oefening ‘Caribbean Djokja’, die plaatsvindt van 22 tot 31 januari, bestaat uit een Field Training Exercise en een Live Fire Exercise op verschillende locaties, zoals de Hato-vlakte, Fuikbaai en Koraal Tabak. Tijdens deze oefeningen werken de troepen aan gevechtstechnieken, het toepassen van nieuwe technologieën en het verbeteren van samenwerking binnen de eenheid.

Ondanks het militaire belang van deze training, ervaren bewoners de aanwezigheid van zwaar materieel en militairen in stedelijke gebieden als verwarrend en zorgwekkend. Defensie heeft laten weten dat deze oefeningen cruciaal zijn voor het vermogen om snel en effectief op te treden in diverse omstandigheden. De eenheid, onderdeel van de 13 Delta Compagnie, roteert sinds november 2024 op Curaçao en gebruikt het eiland als uitvalsbasis voor intensieve trainingen.