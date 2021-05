Militaire training Bonaire afgesloten

KRALENDIJK – De militaire training van militairen van de Compagnie in de West op Bonaire is afgesloten. De militairen waren zeer zichtbaar op straat met sociale patrouilles, bootsten gevechtssituaties na, verplaatsen zich via het water maar ondersteunden ook goede doelen. De oefeningen gingen gepaard met een beleefdheidsbezoek aan gezaghebber Edison Rijna.

