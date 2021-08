Militairen Curaçao gratis naar de film “De Slag om de Schelde”

304 Gedeeld

Foto Defensie Caribisch Gebied

WILLEMSTAD – Ongeveer 100 Nederlandse militairen op Curaçao hadden afgelopen weekeinde een mazzeltje. Met een vrijkaartje, maar dan wel in uniform, konden ze naar ‘De Slag om de Schelde’. De film ging op het eiland in première.

In Nederland draait de speelfilm al enige tijd in de bioscoop. Vorige week werd de grens van 400.000 bezoekers behaalt. De hoofdrolspelers ontvingen hiervoor de Platina Film Award. ‘De Slag om de Schelde’ is de best bekeken Nederlandse bioscoopfilm van dit jaar.

De Slag om de Schelde vond eind 1944 plaats in Zeeland, West-Brabant en Vlaanderen. Het was de grootste operatie op Nederlands grondgebied. Tienduizenden geallieerde militairen uit België, Canada, Nederland, Noorwegen, Polen en het Verenigd Koninkrijk stonden op het onder water gelopen Walcheren tegenover de Duitsers. Doel was om de toegang naar de haven van Antwerpen vrij te krijgen. De slag duurde zo’n 5 weken.

‘De Slag om de Schelde’ is met 14 miljoen euro na Zwartboek de duurste Nederlandse oorlogsfilm ooit.

Op Aruba wordt de film woensdag voor het eerst vertoond. Daarvoor zijn zo’n 200 militairen uitgenodigd.

