“Zo’n orkaan hebben we hier nog nooit meegemaakt”

09-10-2024

WILLEMSTAD – Inwoners van Tampa en omgeving ontvluchten massaal hun thuisstad voor orkaan Milton. Vanaf vier uur ’s middags komt die met orkaankracht 4 of 5 frontaal aan bij de westkust van Florida. Bewoners vrezen voor de gevolgen.

Jeffrey Woei woont al 30 jaar in Tampa en is inmiddels geëvacueerd naar een veiliger deel van Florida. “Zoiets hebben we hier in Tampa nog nooit meegemaakt”, vertelt hij aan Curacao.nu.

Maarten Schakel (curacao.nu) in gesprek met inwoner Jeffrey Woei.

Om 1 uur vannacht trekt naar verluid het oog van de orkaan over Tampa. Indien Milton recht de baai in raast, kunnen de gevolgen desastreus zijn.

Inwoners van Tampa zijn nog maar nauwelijks bekomen van orkaan Helene, die een week geleden langs kwam en in het zuidoosten van de VS voor veel schade en zeker 227 dodelijke slachtoffers zorgde. De verwachting is dat de impact van Milton aan de westkust van Florida nog groter zal zijn.

