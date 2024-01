Minder afval gevonden na Fuikdag 

WILLEMSTAD – Na Fuikdag op zondag 7 januari, hebben vrijwilligers van Curaçao Clean Up gisteren vroeg de stranden van Fuik schoongemaakt. Dit is een jaarlijkse traditie. Tot hun verrassing constateerden de vrijwilligers dat er dit jaar minder afval achtergelaten was dan in voorgaande jaren. Binnen korte tijd was het strand weer schoon.

De vrijwilligers van Curaçao Clean Up complimenteerden de deelnemers van Fuikdag 2024 voor het achterlaten van minder afval. Ook merkten ze op dat er aanzienlijk minder opblaasbare voorwerpen, floaties in het water waren achtergebleven. Op het strand vonden ze enkele tassen vol afval en tussen de mangrovebossen lagen veel flessen en blikjes.

Zaterdag keren de vrijwilligers van Curaçao Clean Up weer terug. Ditmaal vergezeld door een groep duikers om ook het afval in de zee en aan de andere kant van het strand, waar afval mogelijk is aangespoeld, op te ruimen.