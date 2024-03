Politie en Justitie Minder forse straffen vanwege doodslag oud-politieagent Dick Drayer 2024-03-09 - 4 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft minder forse straffen opgelegd dan het OM had geëist in de zaak waarbij de 22-jarige oud politieagent Niven Clemens Patrick van Thijs uit Sint Maarten werd doodgeschoten bij de rotonde van Palu Blanku. Schutter Nigarryen Eduarda en chauffeur Djaver-Rion Lomp kregen ieder een gevangenisstraf van twaalf jaren voor het medeplegen van doodslag, de eis van het OM was twintig jaar voor medeplegen van moord.

Aan de derde verdachte, Adriane Sophia, werd een gevangenisstraf van tien jaar voor het medeplegen doodslag opgelegd, de eis was achttien jaar voor medeplegen van moord. De vierde verdachte, Giurvanni Zulia, kreeg een gevangenisstraf van achttien maanden voor het medeplegen van verboden wapenbezit, hier was de eis vrijspraak.

Palu Blanku

In de vroege uren van 19 maart 2023 speelde zich een schietincident met dodelijke afloop af bij de rotonde van Palu Blanku (Plasa Hariri). Het openbaar ministerie had tegen de vier jongemannen die werden verdacht van moord op Van Thijs, een 22-jarige oud-politieagent, gevangenisstraffen tot 20 jaar geëist. Op 8 maart deed het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao uitspraak in deze strafzaak.

Het Gerecht stelde vast dat de vier verdachten die bewuste nacht van plan waren om het latere slachtoffer ergens op de openbare weg te confronteren. De verdachten reden in een personenauto achter de auto van het slachtoffer en zijn vriendin aan en maanden hen te stoppen met lichtsignalen, door al rijdende uit de auto te hangen en te zwaaien met een vuistvuurwapen.

Bij de rotonde van Palu Blanku werd hem de weg versperd. Eenmaal gestopt stapten drie verdachten onder wie één met een vuurwapen uit de auto en liepen op de auto van het slachtoffer af. Vervolgens is over en weer geschoten, waarbij ook een van de verdachten door een kogel in de buikstreek werd geraakt.

Nigarryen Eduarda (21) gaf bij de politie toe dat hij het dodelijke schot had gelost. Twee andere verdachten, chauffeur Djaver-Rion Lomp (20) en Adriane Sophia (20) die het slachtoffer uit zijn auto probeerde te trekken en daarbij door een pistoolschot van de oud-politieagent in zijn buik werd geraakt, claimden onschuldig te zijn aan de dood van het slachtoffer.

Maar het gerecht stelde vast dat elk van deze verdachten een wezenlijke rol had bij het geweldsincident: Lomp achterhaalde met zijn auto Van Thijs en belette hem verder te rijden door hem de weg te versperren, Sophia haalde de oud-politieagent uit zijn auto en Eduarda heeft tijdens de achtervolging en bij de confrontatie zijn wapen getoond en gebruikt.

Doodslag

De verdachten waren volgens het gerecht duidelijk uit op een hardhandige confrontatie met Van Thijs waarin het gebruik van (vuurwapen) geweld besloten lag. Nadat Eduarda het vuurwapen had gebruikt zijn de verdachten samen blijven optrekken.

Het gerecht houdt deze drie verdachten dan ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de dood van de oud-politieman. Dat deze verdachten handelden met voorbedachte raad is niet bewezen, volgens het gerecht. De verdachten zijn daarom veroordeeld voor doodslag, niet voor moord.

Eduarda voerde aan dat hij niet als eerste heeft geschoten maar pas nadat zijn vriend door een kogel van Van Thijs was geraakt, en stelde dat hij handelde uit zelfverdediging. Het gerecht heeft dat beroep op noodweer verworpen. Er lag veel dreiging in de manier waarop de verdachten het slachtoffer hebben benaderd en dan kan het beroep op noodweer door de verdachte schutter niet worden aanvaard.

Adriane Sophia heeft bij het schietincident geen duidelijke rol gehad. Maar het gerecht stelde vast dat hij samen met de medeverdachten een vuurwapen tot zijn beschikking heeft gehad, en veroordeelde hem voor verboden wapenbezit.