Minder patiënten op de Eerste Hulp van het CMC

WILLEMSTAD – Het CMC behandelde vorige maand op de spoedeisende hulp ruim 1.700 patiënten, honderd minder dan vorige maand. Meer dan de helft (54 procent) van deze patiënten had zichzelf verwezen en dat was in mei niet anders. De verwachte daling van dit cijfer door de inzet van de huisartsenpost is nog niet ingezet, het ziekenhuis noemt dit opvallend, omdat zestig procent na behandeling weer naar huis kon.

De afdeling radiologie voerde afgelopen maand een aanzienlijk aantal diagnostische onderzoeken uit. In totaal ruim 1.800. Het aantal mammogrammen was iets lager dan de voorgaande maand, namelijk 180, tegen 219 in mei.

De poliklinieken ontvingen in juni bijna 4.500 eerste bezoeken, tweehonderd minder dan de maand ervoor en iets meer dan 8.000 vervolgbezoeken. Het aantal klinische opnames was bijna 1.800, met een gemiddelde verblijfsduur van 2,5 dagen, opnieuw een stijging. Er werden 526 operaties uitgevoerd, waaronder negentien keizersneden. Er waren in totaal 87 bevallingen.

Patiënttevredenheid

Patiënttevredenheid blijft een belangrijk aandachtspunt voor CMC. In juni beoordeelden patiënten zowel de poliklinieken als de afdelingen voor patiënten met een gemiddelde score van 8,5. Aspecten zoals vertrouwen in de artsen en verpleegkundigen en consistente communicatie tussen disciplines scoorden hoog.

Aan de andere kant kregen wachttijd en de betrokkenheid van families bij het ontslagproces lage scores. Verbeteringsinitiatieven richten zich op het proactief verstrekken van informatie over wachttijden en het optimaliseren van de volledige capaciteit van operatiekamers om klinische wachttijden te verminderen.

Daarnaast worden de principes van Patient and Family Centered Care steeds vaker toegepast om families meer te betrekken bij de zorg voor hun dierbaren.

