Minibus mag ook toeristen vervoeren

WILLEMSTAD – Minibussen mogen ook toeristen vervoeren. Dat wordt bevestigd door de Dienst voor Verkeer en Vervoer, UOVV.

De rechter heeft in een aantal recente uitspraken gevonnist dat de ‘Openbaar Vervoer’-wet bepaald dat chauffeurs alle passagiers, dus inclusief toeristen, strikt volgens zijn vergunningsroute moet vervoeren. Weigeren van passagiers is in beginsel niet toegestaan.

Minibussen mogen toeristen niet buiten hun vergunningsroute vervoeren, daar zijn taxi’s voor. Ze mogen passagiers alleen vervoeren van de ene bushalte naar de andere op deze specifieke route. Bij deze haltes kunnen passagiers in- en uitstappen. Buiten de wettelijk voorgeschreven tijden, van 6 uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds, mogen minibussen geen passagiers vervoeren. Bovendien mogen ze niet als taxi functioneren.