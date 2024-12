Algemeen Minimumloon Curaçao stijgt vanaf 1 januari Dick Drayer 24-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het minimumloon op Curaçao wordt per 1 januari verhoogd door een indexering gebaseerd op de stijging van de consumentenprijzen tussen augustus 2023 en augustus 2024. Dit maakte de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn bekend.

Vanaf de jaarwisseling geldt een minimumuurloon van 11,72 gulden voor werknemers van 21 jaar en ouder. Dit komt neer op een bruto maandloon van 2.029,90 gulden bij een werkweek van veertig uur. Voor een werkweek van 45 uur bedraagt het maandloon 2.283,64 gulden, terwijl dit bij een werkweek van 48 uur 2.435,88 gulden is.

Het minimumloon geldt ook voor huishoudelijk personeel. Voor inwonend personeel mag maximaal driehonderd gulden per maand in mindering worden gebracht voor kost en inwoning. Voor uitwonend personeel kunnen bedragen van 1,50 gulden per ontbijt en vijf gulden per warme maaltijd van het loon worden afgetrokken.

Voor jongeren tussen zestien en twintig jaar gelden aangepaste lonen die in verhouding staan tot het minimumloon. Zo ontvangt een 20-jarige negentig procent van het minimumuurloon, wat neerkomt op 10,55 gulden per uur, terwijl een 16- of 17-jarige 7,62 gulden per uur verdient, wat 65 procent van het standaardbedrag is.

De minister benadrukt dat de indexering nodig is om de koopkracht van werknemers te beschermen en te zorgen voor een eerlijk loon in lijn met de economische ontwikkelingen. Werkgevers en werknemers worden opgeroepen om de nieuwe bedragen tijdig door te voeren.

