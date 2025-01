Economie Minimumloon in 2025 iets omhoog door indexering Maarten Schakel 06-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Wie op Curaçao het minimumloon verdient, krijgt er vanaf 2025 een klein beetje geld bij. Dat maakt de overheid bekend. De loonmstijging is het gevolg van prijsindexering. Ook de kosten voor levensonderhoud gaan immers iets omhoog.

In 2024 was het bruto minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder nog 11,28 gulden. Dat is per 1 januari 2025 verhoogd naar 11,72 gulden bruto per uur. Op basis van een werkweek van 40 uur, betekent dat een bruto maandsalaris van 2029,90 gulden.

Huishoudelijk personeel

De overheid benadrukt dat de nieuwe lonen ook gelden voor huishoudelijk personeel. Voor huishoudelijk personeel dat inwoont bij hun werkgever mag tot 300 gulden per maand worden afgetrokken voor maaltijden. Voor huishoudelijk personeel dat niet inwoont bij hun werkgever, mag maximaal 1,50 per ontbijt of broodje en maximaal 5 gulden per warme maaltijd worden ingehouden.

Jongeren

Het minimum uurloon per 1 januari 2025 voor werknemers jonger dan 21 jaar, is als volgt:

20 jaar (90%) – Naf 10,55

19 jaar (85%) – Naf 9,96

18 jaar (75%) – Naf 8,79

16/ 17 jaar (65%) – Naf 7,62