Nieuws Curaçao Minimumloon op Curaçao stijgt, nu officieel Dick Drayer 05-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft ingestemd met een verhoging van het minimumloon. Eerder al kondigde Anthony Godett van de partij KEM aan, dat dit zou gebeuren als onderdeel van de steun van zijn partij aan de regering Pisas, na het vertrek van de PNP uit de coalitie.

De nieuwe regeling, die op 1 januari in werking treedt, verhoogt het uurloon van 11,28 gulden naar 11,72 gulden. Dit betekent een stijging van 3,9 procent. Het nieuwe bruto minimummaandloon komt daarmee op 2.029,90 gulden. De verhoging geldt voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2025 en maakt deel uit van het bredere sociaal-economische beleid van de overheid.

De indexering is gebaseerd op de voortdurende stijging van de kosten van levensonderhoud. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de consumentenprijsindex in augustus 2024 met 3,9 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2023. Deze maatregel is bedoeld om de koopkracht van de meest kwetsbare groepen te beschermen en te voorkomen dat werknemers met lage inkomens onevenredig hard worden getroffen door inflatie.

De voorgestelde verhoging wordt nu met spoed doorgestuurd naar de juridische en adviserende instanties, zoals de Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) en de Sociaal-Economische Raad (SER). Na deze evaluaties wordt de verhoging definitief geformaliseerd en geïmplementeerd.

De maatregel is niet alleen een stap richting sociale rechtvaardigheid, maar kan ook een positief effect hebben op de lokale economie. Een stijging in besteedbaar inkomen stimuleert consumptie, wat op zijn beurt economische groei en werkgelegenheid bevordert. Tegelijkertijd erkent de regering dat de verhoging extra kosten met zich mee kan brengen voor werkgevers. Daarom wordt gestreefd naar een zorgvuldig evenwicht tussen sociale en economische belangen.

