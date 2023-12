Minimumloon op Curaçao stijgt per 1 januari

WILLEMSTAD – De minimumlonen op Curaçao gaan per 1 januari omhoog met 58 cent per uur. In plaats van 10,70 gulden, moeten werkgevers 11,28 gulden betalen. De stijging is gebaseerd op een toename van 5,4 procent in de consumentenprijsindex voor gezinnen.

De Sociaal Economische Raad SER reageerde positief op de voorgenomen maatregel, hoewel er skechts korte tijd wasvoor het uitbrengen van dat advies, dat desondanks gebaseerd is op grondige onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd over de wijziging van het minimumloon.

Het advies van de SER volgt op een verzoek van 15 december, dat weer volgt op een beslissing van de Raad van ministers van 13 december.

Het voorstel voor de verhoging van het minimumloon maakt deel uit van bredere economische en sociale overwegingen, waarbij de SER een sleutelrol speelt in het adviseren over dergelijke kwesties.

De verhoging van het minimumloon is een belangrijke stap in het ondersteunen van de economische welvaart en levensstandaard van werknemers op Curaçao. Het weerspiegelt een aanpassing aan de stijgende levenskosten en is van cruciaal belang voor de sociale en economische stabiliteit op het eiland, aldus de regering.