Onderwijs Minister benadrukt noodzaak fundamentele veranderingen in onderwijs Redactie 17-01-2025 - 2 minuten leestijd

Foto Marnix school

WILLEMSTAD – Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sithree van Heydoorn, heeft tijdens de onthulling van een bord voor de renovatie van de Marnixschool in Rio Canario gezegd dat er grote veranderingen op komst zijn in het onderwijssysteem van Curaçao. De minister liet weten dat het onderzoek naar gelijke kansen en basisonderwijskwaliteit dat deze week is gepubliceerd en de aanbevelingen daaruit zullen dienen als leidraad voor toekomstige beleidsbeslissingen.

Volgens Van Heydoorn zijn verbeteringen in schoolgebouwen belangrijk, maar niet voldoende. “Als we onze mentaliteit niet veranderen, heeft renovatie geen zin,” benadrukte hij. De minister gaf aan dat er fundamentele veranderingen nodig zijn, ook als die niet bij iedereen in goede aarde zullen vallen.

Toekomst

De Marnixschool in Rio Canario is jarenlang een voorbeeld geweest van kwalitatief hoogstaand onderwijs. De renovatie, mede mogelijk gemaakt door steun van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), moet de faciliteiten verder verbeteren. Tegelijkertijd onderstreepte Van Heydoorn dat onderwijsvernieuwing breder moet worden aangepakt.

Tijdens een recent seminar zijn rapporten gepresenteerd op basis van het Landenpakket, die in opdracht van de minister zijn opgesteld. Hieruit blijkt dat het onderwijs op Curaçao kampt met grote uitdagingen, waaronder de opkomst van kunstmatige intelligentie. Volgens Van Heydoorn brengt dit nieuwe bedreigingen met zich mee. “Het kan zomaar zijn dat kinderen in de toekomst niet meer naar school gaan, maar vanuit huis kennis vergaren,” waarschuwde hij.

Beheer

Een van de aangekondigde maatregelen is het traject om het aantal scholen te verminderen. Dit moet leiden tot lagere onderhoudskosten en efficiënter beheer. “Renovatie alleen is niet genoeg. Het is belangrijk om ook de aanbevelingen uit de rapporten mee te nemen en te zorgen dat deze worden uitgevoerd,” aldus de minister.

Van Heydoorn benadrukte dat de veranderingen noodzakelijk zijn om het onderwijs op Curaçao toekomstbestendig te maken. “We moeten onszelf openstellen voor fundamentele veranderingen, ook als dat betekent dat sommige richtlijnen worden aangepast,” verklaarde hij.

Met deze visie hoopt de minister niet alleen fysieke verbeteringen aan te brengen, maar ook de kwaliteit en gelijkheid binnen het onderwijs duurzaam te verhogen.