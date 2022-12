Minister Bruins Slot vindt ‘ruis op de lijn’ over slavernijverleden ‘vervelend’

DEN HAAG – Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken vindt het ‘vervelend dat er ruis op de lijn’ is gekomen in de voorbereidingen voor 19 december, als Nederland excuses aan gaat bieden voor haar slavernijverleden.

Om die ruis weg te nemen voert het kabinet op 8 december overleg met betrokken organisaties. Dat gebeurt in het Catshuis in Den Haag, onder leiding van premier Mark Rutte.

Een aantal organisaties die zich bezighouden met het slavernijverleden, is bezorgd over het voornemen van de regering, dat vorige maand al uitlekte. Ze zijn kritisch over de timing, de invulling en uitvoering van excuses.

Bruins Slot, die zelf het woord excuses niet in haar mond nam omdat het nog niet officieel is aangekondigd, wilde niet zeggen welke organisaties zijn uitgenodigd, zegt ze tegen het ANP. Ze hoopt op een goed gesprek ‘waarbij we naar elkaar kunnen luisteren en ervaringen kunnen delen’. Het is volgens haar belangrijk dat er een zorgvuldige en weloverwogen kabinetsreactie komt.

De afgelopen periode zijn er dan ook verschillende stappen gezet, benadrukte ze. Zo is Rutte naar Suriname geweest en Bruins Slot zelf met staatssecretaris Alexandra van Huffelen naar de eilanden in de Cariben gegaan om over het onderwerp te praten.

Rutte zelf benadrukte in zijn wekelijkse persconferentie dat het ‘een uitermate teer en gevoelig onderwerp is’. Zonder te bevestigen dat het om excuses gaat, zei hij dat het ‘onvermijdelijk is dat als dingen eenmaal naar buiten beginnen te komen, dat daar reacties op komen’.

Rutte vindt 19 december een goede datum om met een kabinetsreactie te komen op de Dialooggroep Slavernijverleden, die excuses adviseerde. Dat is volgens de Nederlandse premier nog voor het nieuwe jaar en ook geen controversiële datum.