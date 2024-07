Algemeen Minister Cijntje annuleert persconferentie over beschuldigingen gedrag Redakshon 16-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Ruisandro Cijntje heeft een geplande persconferentie geannuleerd over beschuldigingen van fysieke agressie tijdens het Hak’e Summer Festival. Dat laat hij via een persverklaring weten aan de media op Curaçao.

In een eerder gepubliceerd bericht verklaarde Cijntje dat hij beschuldigd wordt van het mishandelen van een vrouw tijdens het festival. Maar hij benadrukt dat deze beschuldigingen ongegrond zijn en dat hij op geen enkel moment iemand heeft geslagen, geduwd of mishandeld.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Cijntje een persconferentie zou houden om zijn kant van het verhaal toe te lichten en meer details te geven over de situatie. Maar na juridisch advies en gezien het feit dat het onderzoek nog gaande is, heeft hij besloten om de persconferentie uit te stellen. Zijn prioriteit ligt nu naar eigen zeggen bij volledige medewerking aan het lopende onderzoek om de waarheid boven tafel te krijgen.

187