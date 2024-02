Minister Cijntje in opspraak na vermeende confrontatie met beveiliging

WILLEMSTAD – Minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling ligt binnen zijn eigen partij, de Partij Nashonal di Pueblo (PNP), onder vuur na een incident waarbij hij geweigerd zou hebben zich te laten fouilleren door een beveiligingsmedewerker. Het voorval heeft geleid tot een felle discussie binnen de PNP over het gedrag van de minister, waarbij partijleider, Ruthmilda Larmonie-Cecilia, publiekelijk haar bezorgdheid heeft geuit over de manier waarop interne partijkwesties naar buiten zijn gekomen, zonder direct in te gaan op het gedrag van Cijntje.

Volgens berichtgeving in de Èxtra heeft het incident plaatsgevonden op een locatie aan de Winston Churchillweg, waarbij Cijntje een confrontatie aanging met een beveiligingsmedewerker die hem wilde controleren. Een voicenote die circuleert op WhatsApp beschrijft hoe de minister, die mogelijk onder invloed was, weigerde mee te werken aan de veiligheidscontrole, waarna een verbale en mogelijk fysieke confrontatie volgde.

In een verklaring aan het Antilliaans Dagblad ontkent Cijntje de beschuldigingen en beweert dat het verhaal uit context is gehaald om zijn reputatie te schaden, vooral nu het campagneseizoen is begonnen. Hij voert aan dat hij op dat moment nuchter was en verwijst naar videobeelden als bewijs dat er geen sprake was van agressief gedrag van zijn kant.

Het incident heeft geleid tot verdeeldheid binnen de PNP, waarbij sommige leden twijfelen aan de verklaring van Cijntje en anderen de manier waarop de partij omgaat met dergelijke situaties in twijfel trekken. Het is duidelijk dat de PNP voor een uitdaging staat om deze kwestie op te lossen, terwijl ze zich ook moet voorbereiden op de komende verkiezingen.