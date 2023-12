Minister Cooper hekelt kritiek Monumentenraad op zijn uitlatingen werelderfgoed

WILLEMSTAD – Minister Cooper vindt dat het niet aan de Monumentenraad is om kritiek te leveren op zijn uitspraken. De Monumentenraad is volgens hem geen belangenorganisatie die stellingen tegen zijn beleid kan poneren. Dat valt op te maken uit een brief die hij heeft gestuurd aan Michael Newton van de Monumentenraad.

Charles Cooper is verantwoordelijk voor onder andere cultureel erfgoed en deed eerder uitspraken over de meerwaarde van de UNESCO Werelderfgoedstatus, waar hij vraagtekens bij zette. Daarop reageerde de Monumentenraad, die de uitspraken zorgelijk noemde.

In zijn antwoord benadrukt Cooper de rol van de Monumentenraad als een deskundig adviesorgaan, gericht op monumenten en beschermde stadsgezichten. Cooper erkent de ‘Outstanding Universal Value’ van historisch Willemstad en de financiële steun die hij heeft ontvangen voor het behoud ervan.

Maar zijn opmerkingen waren geplaatst in het kader van de noodzaak om zowel de erfgoedwaarde als de economische belangen in balans te houden. “Het is belangrijk om na te denken over hoe herontwikkelingsprojecten kunnen bijdragen aan de economische groei, zonder afbreuk te doen aan ons erfgoed,” aldus Cooper.

Cooper bekritiseert ook de wijze waarop de Monumentenraad de werkzaamheden van de sectordirecteur IRP heeft besproken in hun openbare brief, noemend dat dit niet past bij de samenwerking in het veld van monumentenbehoud.

Daarnaast spreekt hij over het Waterfort Plaza Masterplan, waarbij hij aangeeft in te zetten op een haalbaar traject met nieuwe inzichten. “Beslissingen worden niet altijd gewaardeerd, maar als bestuurder moet je keuzes maken,” zegt hij hierover.