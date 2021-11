Minister Dorothy Janga-Pietersz geeft instructie om fraudeurs met rust te laten

100 Gedeeld

WILLEMSTAD – Minister Dorothy Janga-Pietersz heeft instructie gegeven aan het Bureau Ziektekostenvoorzieningen, BZV om het onderzoek naar een fraudezaak in de gezondheidszorg te stoppen.

Het gaat om een inmiddels al vergevorderd onderzoek naar miljoenen guldens overheidsgeld dat door medewerkers van kantoor Jourdain verduisterd zou zijn. Eerder kwam Jourdain al in de spotlights in de mondkapjes affaire van oud MFK-minister en partijgenoot Jacinta Constancia. De BZV heeft de instructie van de minister naast zich neergelegd. De minister is niet bevoegd en in strijd met het openbaar belang en dat van BZV.

