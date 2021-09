Minister is het eens met het vaccineren van jongeren

18 Gedeeld

Archieffoto – Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Dorothy Pietersz-Janga

WILLEMSTAD – Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Dorothy Pietersz-Janga (MFK) geeft aan het eens te zijn met het vaccineren van jongeren, nu hier wetenschappelijk advies over is dat dit verantwoord is.

Dat antwoordt zij aan Statenlid Steven Martina (MAN), die haar nog eens schriftelijk aan de tand voelde over haar eerder geuite mening dat zij niet vindt dat zij bekend hoeft te maken of ze zelf gevaccineerd is. Naar verluidt is de minister dit niet, schrijft het Antilliaans Dagblad.

