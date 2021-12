Minister Pietersz-Janga begint zaak tegen oud-inspecteur Volksgezondheid, Jan Huurman

48 Gedeeld

Foto: Jeu Olimpio

Dorothy Pietersz-Janga gaat aangifte doen van smaad en laster tegen Jan Huurman. De oud-inspecteur-generaal van Volksgezondheid is in de ogen van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur zijn professionele boekje te buiten gegaan.

Huurman publiceerde onlangs een boek over zijn tijd als inspecteur en inspecteur-generaal van de Inspectie voor Volksgezondheid op Curaçao.

Huurman schetst in zijn boek zijn belevenissen tegen de achtergrond van de cultuur van de Curaçaose samenleving. Schrijnende armoede en (corrupte) rijkdom. Vriendjespolitiek en racisme. Spanningen tussen de oorspronkelijke bevolking en de Nederlandse ex-kolonisator. Grote economische problemen, financieel op het randje van faillissement.

Volgens de minister beschadigt Huurman met zijn uitlatingen in het boek en in een ingezonden stuk in de krant haar ministerie en de inspectie.