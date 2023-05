Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie bezoekt Curaçao

WILLEMSTAD – Rob Jetten, Minister van Klimaat en Energie in Nederland is van 15 tot 17 mei op Curaçao als onderdeel van een reis langs alle Benedenwindse eilanden. Het bezoek staat in het teken van de klimaat- en energietransitie op de eilanden.

Na een bezoek aan Bonaire en Aruba ondertekent de minister op Curaçao een overeenkomst om de samenwerking tussen beide landen op het gebied van duurzame energie te versterken. Op 16 mei houdt de minister een toespraak voor studenten van de Universiteit van Curaçao en bezoekt hij researchcentre Carmabi. Daar krijgt hij een presentatie van Climate Change Curaçao over de impact van klimaatverandering op het eiland.

Vervolgens gaat de minister op uitnodiging van vertegenwoordigers van de LHBTIQ-organisatie van Curaçao met hen in gesprek. De laatste dag van het bezoek staat op 17 mei met een bezoek aan Curoil en het windpark van Aqualectra in het teken van de energievoorziening op het eiland.