Politiek Minister Silvania aangeklaagd in ‘gokvergunningenschandaal’ Redactie 25-11-2024 - 4 minuten leestijd

Luigi Faneyte

WILLEMSTAD – Luigi Faneyte heeft een strafrechtelijke aangifte ingediend tegen minister van Financiën Javier Silvania en drie Maltese zakenpartners. De aangifte bevat beschuldigingen van corruptie, oplichting, witwassen en ambtsmisdrijven rond de uitgifte van online gokvergunningen.

Volgens Faneyte zijn vergunningen verstrekt zonder wettelijke basis, wat heeft geleid tot miljoenenverliezen. Het systeem wordt grotendeels geleid door buitenlandse investeerders, waaronder Mario Galea, Aideen Shortt en Mario Fiorini. Zij zouden financiële belangen hebben in de gokindustrie en de controle over het vergunningenproces, ondanks eerdere beloften van transparantie.

Strafbare feiten

Faneyte legt uit dat de geldstromen binnen het vergunningensysteem ondoorzichtig zijn en grotendeels buiten Curaçao verlopen. Zo worden betalingen geregeld via privé-e-mailadressen van betrokkenen en blijken vergunninghouders grote bedragen te hebben betaald aan entiteiten in Malta en Georgië, zonder duidelijke boekhoudkundige verantwoording. Publieke middelen zouden niet volledig in de staatskas terechtkomen, maar verdwijnen in onbekende internationale structuren, terwijl Curaçao opdraait voor de financiële risico’s.

In de aangifte wijst Faneyte op een reeks strafbare feiten, waaronder Ambtsmisdrijven, actieve en passieve ambtelijke corruptieen verduistering, het onrechtmatige toe-eigening van publieke middelen.

Faneyte beschuldigt Silvania van grove schendingen van wettelijke verantwoordelijkheden. Zo heeft hij vergunningen uitgegeven zonder dat er een wettelijke basis was, omdat de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) nog niet is ingevoerd. Dit veroorzaakt volgens hem grote financiële en juridische risico’s voor Curaçao. In november 2023 werden “voorlopige vergunningen” uitgegeven, ondanks waarschuwingen van de Raad van Advies dat dit zonder wettelijke grondslag onverantwoord was.

De aangifte beschuldigt Silvania en de Maltese investeerders ervan wederzijdse gunsten te hebben verleend. Investeerders zoals Mario Galea kregen volledige controle over de vergunningenadministratie in ruil voor onduidelijke tegenprestaties. Galea en zijn partners ontvingen miljoenen aan betalingen via systemen die zij zelf beheerden, zonder toezicht van de Gaming Control Board (GCB).

Publieke middelen zouden volgens Faneyte niet volledig in de staatskas terechtkomen. In plaats daarvan zouden ze via schimmige routes naar buitenlandse entiteiten zijn doorgesluisd. Zo betaalden vergunninghouders hoge bedragen aan bedrijven in Malta en Georgië, maar er is geen boekhoudkundige verantwoording beschikbaar voor deze transacties.

Criminele organisatie

Faneyte beschuldigt Silvania, Galea, Aideen Shortt en Mario Fiorini van het opzetten van een duurzaam samenwerkingsverband gericht op het plegen van strafbare feiten. De organisatie zou gericht zijn op financieel gewin ten koste van de staat. Zo hadden de Maltese partners belangen in zowel de vergunningverlenende instanties als de bedrijven die deze vergunningen gebruikten. Dit resulteerde in belangenverstrengeling en monopolisering van de gokindustrie.

Een onlangs uitgesproken faillissement van crypto-casino BC.Game bevestigt volgens Faneyte het falende toezicht. Het casino liet een schuld van minstens vijftien miljoen gulden achter.

Faneyte stelt dat Silvania cruciale informatie achterhield en de Staten misleidde over de juridische basis en betrokkenheid van de investeerders. Ook zou de Gaming Control Board (GCB), verantwoordelijk voor toezicht, onjuist zijn voorgesteld als operationeel met 170 personeelsleden, terwijl er geen lokaal personeel werkzaam was.

In een artikel op LinkedIn uit november 2023 bekritiseerde journalist Dick Drayer minister Silvania’s aanpak van goklicenties. Drayer stelde dat Silvania zonder wettelijke basis vergunningen verleende, wat leidde tot juridische en financiële risico’s voor Curaçao. Hij benadrukte dat de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) nog niet was ingevoerd, waardoor de uitgegeven vergunningen juridisch ongeldig waren. Drayer waarschuwde dat deze acties het vertrouwen in de Curaçaose goksector konden ondermijnen en riep op tot transparantie en naleving van wettelijke procedures.

