Overheid Minister Silvania erkent datalek onderstandgegevens Dick Drayer 12-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Minister Javier Silvania van SOAW trekt het boetekleed aan en erkent de fout vanuit zijn ministerie bij het per abuis versturen van vertrouwelijke gegevens van onderstandtrekkers naar Statenleden. Hij belooft maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

Het datalek kwam aan het licht nadat Statenlid mevrouw Djaoen-Genaro om inzicht vroeg in het beleid en de procesbeschrijvingen rond onderstand. Omdat er nog geen specifiek beleid of handleiding bestond, werden bestaande procesbeschrijvingen gedeeld met de Staten.

Hierbij bleek dat niet alleen procedurele informatie was verstuurd, maar ook een lijst met persoonlijke gegevens van onderstandtrekkers, die kennelijk ongeautoriseerd gedeeld wordt op het ministerie.

In een brief aan Dayanara Chin-A-Lien Roozendaal, de secretaris-generaal ad interim van SOAW, vraagt Silvania om een verklaring voor het incident. Hij wil binnen twee dagen een toelichting ontvangen over hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom interne controles niet voldoende waren om de gegevens af te schermen. Ook vraagt hij wie verantwoordelijk was voor het samenstellen en verzenden van de documenten.

‘Menselijke fout door werkdruk’

Maar in een persbericht blijkt dat Silvania al weet hoe de fout kon ontstaan: “Het lek was een menselijke fout, veroorzaakt door werkdruk en vermoeidheid tijdens de intensieve begrotingsbehandeling.” Hij benadrukt dat er geen kwade intenties waren en neemt volledige verantwoordelijkheid.

Silvania roept Statenleden op om vertrouwelijk om te gaan met de ontvangen gegevens en verzekert dat er alles aan wordt gedaan om de privacy van burgers in de toekomst beter te beschermen.

67