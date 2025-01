Sport Minister Silvania fout: PSG-faillissementsclaim is echt Dick Drayer 24-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De faillissementsaanvraag van voetbalclub Paris Saint-Germain (PSG) tegen AK Global, een Curaçaos bedrijf, is door de rechtbank in Curaçao bevestigd. Dit staat haaks op eerdere uitspraken van de minister van Financiën, die het nieuws als fake news betitelde en sprak van schadelijke berichten voor de reputatie van Curaçao.

Uit een uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao blijkt dat AK Global op 23 januari officieel failliet is verklaard. De rechtbank concludeert dat AK Global meerdere schulden onbetaald laat en niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Het faillissement werd aangevraagd door voetbalclub PSG op 14 november 2024 en werd tijdens een zitting op 22 januari behandeld. AK Global verscheen niet om verweer te voeren.

De minister van Financiën had eerder verklaard dat AK Global geen directe band heeft met de Gaming Control Board (GCB), die toezicht houdt op goklicenties in Curaçao. Hij bestempelde het nieuws als fake news en wees op de mogelijke reputatieschade voor het land. De minister riep op tot het stoppen van het verspreiden van “negativisme”.

Maar het vonnis toont aan dat PSG via AK Global actief betrokken was bij gokactiviteiten op Curaçao. PSG had eerder een samenwerking met Cbet, een platform beheerd door AK Global, onder een sublicentie van Gaming Services Provider. Deze licentie verliep in augustus 2024, zoals eerder door de Gaming Control Board is bevestigd.

De situatie werpt vragen op over de rol van AK Global en de wijze waarop Curaçaose toezichthouders toezicht houden op de goksector. Ondanks de ministeriële ontkenning bevestigen juridische documenten de geldigheid van de claim van PSG, die de gokactiviteiten van AK Global als reden voor de faillissementsaanvraag aanduidt.