Minister Silvania stemt in met voorwaarden voor nieuwe tranche CMC-financiering

WILLEMSTAD – Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania ,stemt in met de voorwaarden voor de volgende financiële steun aan het CMC. Een van de belangrijkste punten is de geplande aanschaf van een MRI-apparaat. De kosten van de MRI zijn al opgenomen in de eerder goedgekeurde 25 miljoen gulden aan liquiditeitssteun, waardoor een gebrek aan liquiditeit geen reden mag zijn om de aankoop uit te stellen, aldus de minister.

Verder wil Silvania iedere twee maanden geïnformeerd worden over de voortgang van de implementatie van efficiëntiemaatregelen. Als hij niet volledig en tijdig geïnformeerd wordt over de voortgang, kan dit gevolgen hebben voor de uitbetaling van de volgende tranche van de liquiditeitssteun. De eerstvolgende rapportage staat gepland voor 15 november.

Het Curaçao Medical Center (CMC) kampt al langere tijd met serieuze financiële problemen. Een van de belangrijkste oorzaken is het negatieve eigen vermogen. De schuldenlast van het ziekenhuis staat momenteel op 433 miljoen gulden. Bijdragen aan deze problemen zijn de hogere kosten voor onverzekerde patiënten en de forse kapitaallasten door de bouw van het ziekenhuis​

De regering van Curaçao heeft gereageerd door tussen 2025 en 2028 een aanvullende financiering van 253 miljoen gulden toe te kennen. Deze financiering is bedoeld om zowel de kapitaallasten te verlichten als de zorg voor onverzekerde patiënten te dekken. Daarnaast wordt een deel van het budget gebruikt om de bedrijfsvoering van het ziekenhuis te stabiliseren. Jaarlijks wordt er bijvoorbeeld 18 miljoen gulden gereserveerd voor kapitaallasten en 10 miljoen gulden voor onverzekerde zorg​

Een belangrijk aspect van de oplossing is het verwerken van de verliezen van het CMC in de nationale begroting. Het College financieel toezicht (Cft) heeft hier herhaaldelijk op aangedrongen. De Curaçaose regering heeft nu stappen ondernomen om de financiële risico’s van het ziekenhuis expliciet in de begroting voor 2025 op te nemen, waardoor deze risico’s beter beheerst kunnen worden​.

In het kort probeert de regering het probleem aan te pakken met een combinatie van aanvullende financiering en budgettaire aanpassingen om de verliezen te compenseren en de zorgkwaliteit te waarborgen.

Schuldeisers

De overheid zal ook maandelijks een lijst met schuldeisers toevoegen aan de geactualiseerde liquiditeitsprognoses van het CMC, om eventuele vragen direct te kunnen beantwoorden. Na akkoord van het CMC met de gestelde voorwaarden, wordt de volgende tranche van vijf miljoen gulden vrijgegeven.

De afspraken zijn op 22 oktober goedgekeurd door leden van de raad van bestuur, waaronder algemeen directeur Gilbert Martina, commercieel directeur Karina Lombardi-de Freitas Bras en medisch directeur dr. Ingemar Merkies.

