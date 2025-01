Met video Minister verwacht weinig aantasting van Caribisch defensiebudget Maarten Schakel 08-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een kabinet met PVV-signatuur, de VS als partner in de regio met een aanstaande president die vaak roept dat NAVO landen zelf hun defensiebudgetten omhoog moeten gooien, en spanningen elders in de wereld. Er zijn nogal wat redenen aan te voeren waarom de defensiegeldkraan richting onze regio wat dichtgedraaid zal worden, of misschien iets verder openmoet. Toch lijken de verwachtingen van de nieuwe Nederlandse minister van defensie Ruben Brekelmans (VVD) vooral geruststellend.