Minister Volksgezondheid wil niet zeggen of ze gevaccineerd is

WILLEMSTAD – Minister Dorothy Pietersz-Janga heeft zich niet gevaccineerd tegen corona. Dat valt op te maken uit antwoorden op de persconferentie gisteren. De minister van Volksgezondheid wilde niet ingaan op haar vaccinatiestatus om persoonlijke redenen.

De keuze om je wel of niet te laten vaccineren is volgens haar privé en moet gerespecteerd worden. Het standpunt van Pietersz Janga is opvallend, want het overheidsbeleid is gericht op het vaccineren van zoveel mogelijk mensen tussen 18 en 60 jaar. Desgevraagd zegt zij wel achter dit beleid te staan.

