Ministerie bespaart bijna 2 miljoen aan uitzendkrachten

214 Gedeeld

WILLEMSTAD – Enkele kassières die via een uitzendbureau bij de Landsontvanger werkten zijn ontslagen. Dat heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt.

Het ministerie legt uit dat uitzendkrachten die via uitzendbureaus Kadanz en Tempo bij de overheid te werk worden gesteld het ministerie van Financiën circa 1,77 miljoen gulden per jaar kosten, schrijft het Antilliaans Dagblad. „Door te stoppen met het gebruik van uitzendbureaus bespaart de regering bijna 2 miljoen gulden. Dit bedrag kan gebruikt worden om ambtenaren in dienst te nemen”, aldus het ministerie van Financiën.

Lees ook: