Ministerie van Bestuur, Planning en Publieke Dienstverlening neemt mensen aan om achterstanden weg te werken

WILLEMSTAD – Als reactie op de kritiek van de vakbond SAP heeft het ministerie van Bestuur, Planning en Publieke Dienstverlening aangekondigd dat het 32 mensen heeft aangenomen voor de periode van één jaar om achterstanden bij verschillende ministeries aan te pakken en de continuïteit van de interne dienstverlening te herstellen. Deze stap komt na bezorgdheden geuit door SAP over de regulering van aanstellingen binnen de publieke sector.

Door het beleid van Vervroegd Vrijwillig Uittreden is de bezetting binnen de diverse afdelingen drastisch verminderd, met bezettingspercentages van vijftig, veertig, en zelfs twintig procent als normaal beschouwd.

De vakbond SAP had eerder ook onregelmatigheden in de werving van personeel voor de publieke sector aan de kaak gesteld. Volgens SAP-president Amado Vilchez waren er vragen over de procedure van aanstellingen, inclusief de aanstellingen zonder de vereiste medische keuringen en achtergrondonderzoeken, incomplete decreten, en posities die niet bestaan.

Tevens uitte hij zorgen over de aanstelling in hogere schalen die niet overeenkomen met de salarisregeling van 1998, waar ervaring een vereiste is.

Het ministerie heeft in zijn reactie benadrukt dat alle aangeworven kandidaten een verklaring hebben ondertekend die standaardprocedure is bij aanstellingen, inclusief medische keuringen en veiligheidskeuringen. Deze aanpak is bedoeld om de kwaliteit en integriteit van de publieke dienstverlening te waarborgen.

Deze beslissing volgt op de kritiek van SAP over achterstallige loonstijgingen en een eenmalige uitkering van drie procent uit 2019/2020, naast de oproep tot het herroepen van de 12,5 procent salariskorting. Het Ministerie van Bestuur, Planning en Publieke Dienstverlening heeft daarop bevestigd dat de ministerraad heeft besloten om de loonstijging en eenmalige uitkering uiterlijk eind december 2024 uit te betalen, afhankelijk van de financiële situatie.