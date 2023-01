Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt stageplaats op Vertegenwoordiging in Willemstad, Curaçao

DEN HAAG – Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt een unieke stageplaats aan op hun vestiging in Willemstad, Curaçao. De Vertegenwoordiging biedt een stimulerende en leerzame werkomgeving, waarbij stagiairs betrokken worden bij diverse activiteiten en de mogelijkheid krijgen om eigen ideeën en initiatieven te ontplooien.

Als stagiair krijg je inzicht in de rol van een beleidsmedewerker op een Vertegenwoordiging, met enthousiaste en betrokken collega’s en zeer afwisselende werkzaamheden. Er is zelfs de mogelijkheid om tijdens de stageperiode een eigen onderzoek uit te voeren.

De stageplaats is beschikbaar voor 4-6 maanden en is voltijd. Geïnteresseerden worden verzocht om voor 28 januari 2023 een motivatiebrief en cv op te sturen. Het is een vereiste dat de stagiair een half jaar op Curaçao komt wonen, waarvan een deel van de kosten wordt vergoed.

Meer informatie is te vinden op de website werkenvoornederland