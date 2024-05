Overheid Ministerie van Economische Ontwikkeling heeft nieuwe website Redactie 18-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Economische Ontwikkeling, MEO, heeft een nieuwe website: www.meo.cw. De lancering deze week is volgens het ministerie een belangrijke mijlpaal gezien de behoefte aan zowel gecentraliseerde als uitgebreide informatie over de economische ontwikkeling van Curaçao en het ministerie in het algemeen.

Het doel van meo.cw is om alle informatie over de werkzaamheden van het ministerie toegankelijker te maken en te dienen als een gemakkelijk, uitgebreid en waardevol informatieportaal over de economische ontwikkeling van Curaçao.

In deze initiële fase is de portal volledig in het Engels, maar het is de bedoeling dat binnenkort alle informatie ook beschikbaar zal zijn in onder andere Nederlands en Papiaments.

MEO heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden met als doel de Curaçaose economie te laten bloeien, groeien en vruchten af te werpen. Bij deze taken zijn er zaken die soms achter de schermen plaatsvinden en waarvan veel mensen niet op de hoogte zijn.

De portal biedt onder andere verschillende relevante onderwerpen gerelateerd aan de werkzaamheden binnen het ministerie, de aandachtsgebieden en de producten en diensten die het ministerie aanbiedt. Het doel is om de zoekopdracht van de gebruiker naar de gewenste informatie te vergemakkelijken en zijn bezoek aan onze portal zo aangenaam mogelijk te maken.

Bij het samenstellen van de informatie op meo.cw heeft het ministerie rekening gehouden met het perspectief van de investeerder, de lokale ondernemer, de burger die gewoon wat meer wil weten, de collega in de publieke dienst en zelfs de student die in het kader van zijn studie meer informatie nodig heeft.