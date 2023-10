Ministerie Economische Ontwikkeling lanceert app Mi Potmoni

WILLEMSTAD – Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft een nieuwe app gelanceerd, waarmee de consument prijzen van producten in supermarkten kan bekijken. Reden voor de Mi P├▓tm├▓ni-app, is de enorme inflatie en de grote prijsverschillen voor producten in de winkel.

Mi P├▓tm├▓ni geeft prijsinformatie en je kunt een boodschappenlijstje invoeren, die je vertelt waar je boodschappen het goedkoopst zijn.

Op dit moment is de app beschikbaar in het Papiaments, Engels en Nederlands, maar alleen voor Android-toestellen. Er wordt gewerkt aan een versie voor Apple.

De economische inspectie heeft een team van vijf extra medewerkers ingezet om aan het project Mi P├▓tm├▓ni te werken. Ze zijn al twee jaar bezig. Supermarkten importeren producten met een bepaalde frequentie, waardoor de prijzen stijgen of dalen.

Het project helpt de concurrentie tussen supermarkten, denkt het ministerie en geeft consumenten een beter overzicht van de prijzen die zij betalen bij het boodschappen doen. Het is de bedoeling dat ook kleinere winkels en minimarkten in het systeem worden opgenomen.