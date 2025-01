Politie en Justitie Ministerie van Justitie lanceert preventiefilm Wòki Tòki Redactie 21-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het ministerie van Justitie op Curaçao heeft de bewustwordingscampagne Wòki Tòki gelanceerd. De campagne richt zich op het informeren en bewustmaken van de gemeenschap over preventie vanuit verschillende invalshoeken. In samenwerking met organisaties binnen het ministerie is een innovatief concept ontwikkeld dat actuele uitdagingen en risico’s in beeld brengt, met een speciale focus op jongeren.

De naam Wòki Tòki verwijst naar het apparaat dat wordt gebruikt voor directe en heldere communicatie, bijvoorbeeld bij incidenten of calamiteiten. Volgens minister Hato symboliseert de Wòki Tòki effectieve communicatie en samenwerking. Dit staat centraal in de campagne, die via diverse media en activiteiten het bewustzijn rondom verantwoordelijk gedrag wil vergroten.

Een belangrijk onderdeel van de campagne is de film Wòki Tòki, geregisseerd door de lokale producent Greyan Pastor. Met een getalenteerde cast en crew van Curaçaose bodem laat de film de gevolgen zien van onverantwoord gedrag, zoals brand of criminele activiteiten.

De boodschap benadrukt het belang van het nemen van verstandige beslissingen om escalatie van ongewenste situaties te voorkomen. Organisaties zoals de brandweer en de politie hebben met hun expertise bijgedragen aan de inhoud van de film.

De film is gratis beschikbaar op verschillende platforms, zodat de gehele gemeenschap hiervan kan profiteren. Met de campagne hoopt het ministerie een bijdrage te leveren aan een veiligere samenleving waarin verantwoordelijk gedrag centraal staat.